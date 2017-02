Kapelle vraagt hulp inwoners bij opstellen canon

Definitie

​​​Om kennis van de Kapelse geschiedenis te bevorderen is in de Cultuurnota 2013 – 2015 van de gemeente Kapelle opgenomen dat er een canon opgesteld moet worden. Om aan de definitie van de term te voldoen, moet de inhoud van die canon worden onderschreven door de inwoners, zegt Jon Herselman, wethouder cultuur.

'​In brede kring erkend'

​Hij heeft de definitie van het woord 'canon' onderzocht in het woordenboek. "Het woord betekent volgens de Van Dale: 'hetgeen in brede kring wordt erkend'. Om te toetsen of deze versie van de Kapelse Canon inderdaad in brede kring wordt erkend, leggen we het document voor aan onze (oud) inwoners."



​​Definitieve versie

​Herselman wil nu weten of de juiste onderwerpen zijn uitgekozen voor de canon en of ze juist omschreven zijn. "Mocht dat niet het geval zijn, dan horen we het graag, zodat we gezamenlijk tot een definitieve versie van de Kapelse Canon kunnen komen."

Afgedrukte exemplaren

​De eerste versie hiervan is klaar. Er liggen afgedrukte exemplaren in het gemeentehuis en ​het is ook digitaal te bekijken in de vorm van een pdf-bestand. Reageren kan tot 1 april 2017.