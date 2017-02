Steeds meer grond in handen van biologische boeren (video)

SINT-ANNALAND - Biologische boeren hebben steeds meer grond in handen. Het aantal vierkante meters grond waarop biologische groenten worden verbouwd, is toegenomen in Zeeland. Vooral de teelt in de kas is populair. Dat allemaal omdat biologische producten goed verkopen.

Verdubbeling

In de afgelopen vijf jaar is het aantal vierkante meters kassengrond waar biologisch geteeld wordt bijna verdubbeld. In 2011 was het nog 64.570 vierkante meter. Vijf jaar later al 134.035 vierkante meter. In de buitenlucht was er in 2011 nog 13.555 are biologische grond. In 2016 was dat 18.848 are.



In de grond

In de biologische kassen mogen geen chemische producten worden gebruikt om insecten tegen te houden. Ook moeten de groenten in de grond gezet worden en mag er geen kunstmatig licht aan te pas komen.



Nieuwe kas

Gert van Brakel uit Sint-Annaland is een boer die volledig heeft ingezet op de biologische teelt. Hij heeft onlangs zijn kassen uitgebreid. Van Brakel verbouwt verschillende soorten sla in zijn kas. In het voorjaar ook komkommers. Omdat er veel vraag is naar biologische groente heeft hij de stap gewaagd om 5.000 vierkante meter nieuwe kas neer te zetten.

Overstap

In 2000 is Van Brakel omgeschakeld van gangbare teelt naar biologische. Hij heeft de keuze gemaakt omdat hij de het mooier vindt dat de groenten echt in de grond groeien. "Dat geeft veel meer smaak aan de producten. Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen ging me ook tegenstaan."



Eerste oogst

De nieuwbouw van de Thoolse boer is naar eigen zeggen ook gedaan vanwege zijn leeftijd. "Nu was het moment om uit te breiden, dan kan ik er tenminste nog van genieten." De eerste oogst uit zijn nieuwe kas verwacht hij april/mei. Dan gaat de eikenbladsla en paksoi uit de grond.