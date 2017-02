Starterslening in Zeeland onverminderd populair (video)

OOST-SOUBURG - Mensen die voor het eerst een huis kopen in onze provincie weten de starterslening goed te vinden. Uit cijfers van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) blijkt dat in 2016 meer Zeeuwse starters een dergelijke lening hebben afgesloten dan de jaren ervoor. In totaal werden vorig jaar 89 kredieten afgesloten.

Gemeentelijk krediet

De starterslening is een krediet dat via de gemeente moet worden aangevraagd en goedgekeurd. Gemeenten bieden het aan om jonge kopers voor hun gemeente te behouden. Via de lening kunnen starters het verschil tussen wat ze maximaal bij de bank kunnen lenen en de afgesproken koopprijs overbruggen. De eerste drie jaar hoeven over de starterslening geen maandlasten te worden betaald.



11 gemeenten

In alle Zeeuwse gemeenten behalve Hulst en Terneuzen wordt de lening aangeboden. Daarmee is Zeeland na Flevoland de provincie waar verhoudingsgewijs de meeste gemeenten starters een handje helpen. Sinds 2012 schommelt het aantal uitgegeven startersleningen rond de tachtig.

Populair

Volgens hypotheekadviseur Henk Daalhuizen zijn de aantrekkende woningmarkt en het feit dat starters de laatste jaren steeds minder kunnen lenen de belangrijkste oorzaken van de toegenomen populariteit van de lening. "De vraag ernaar is toegenomen merk ik in de praktijk", zegt Daalhuizen.

Verschillen in Zeeland

Per gemeente verschilt het beschikbare budget en het aantal uitgegeven kredieten sterk. Elke gemeente hanteert eigen regels en bepaalt hoeveel geld ze beschikbaar stelt. Het bedrag dat maximaal kan worden geleend schommelt rond de 30.000 euro.



Uitschieters

In Middelburg verdrievoudigde het aantal startersleningen ten opzichte van 2015. Daar werden vorig jaar 19 kredieten verstrekt. In de gemeente Veere steeg het aantal leningen van 3 in 2015 naar 7 in 2016. In Goes daalde het aantal juist van 23 (2015) naar 15 (2016). Volgens die gemeente komt de daling doordat begin vorig jaar er tijdelijk geen leningen konden worden aangevraagd vanwege te weinig budget.

Op is op

In de gemeente Tholen overtrof de vraag het budget in de loop van het jaar, waardoor halverwege 2016 werd besloten om voorlopig geen leningen meer toe te kennen. Ook in Reimerswaal schoot het aantal startersleningen omhoog. Van 1 in 2015 naar 5 in 2016, waardoor het momenteel niet meer mogelijk is om daar de lening aan te vragen.

Nieuwe aanvragen

Beide gemeenten verwachten dat dit voorjaar de eerste startersleningen weer kunnen worden aangevraagd. In Reimerswaal worden uitstaande leningen langzaamaan afgelost en in de gemeente Tholen wordt bekeken of buiten de al bestaande potjes mogelijk extra geld moet worden vrijgemaakt voor nieuwe startersleningen.