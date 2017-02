Niels Mesu komt net tekort voor zege op natuurijs

Simon Schouten wint!!!! Voor Frank Vreugdenhil en Niels Mesu! #lulea pic.twitter.com/3XqVWoyZY1 Marathonschaatsen (@Marathonsk8) 22 februari 2017

Zware omstandigheden

De wedstrijd in het noorden van Zweden ging over 10 rondes van 9,5 kilometer. Veel schaatsers hadden moeite met de zware omstandigheden op de Botnische Golf. Halverwege de wedstrijd begon het te sneeuwen bij temperaturen van -5 en een stevige wind.



Kopgroep

Met nog drie rondes te gaan vormde Niels Mesu een kopgroepje met Rick Smit, Simon Schouten en Frank Vreugdenhil. Ook Bob de Vries liet zich zien aan kop van de wedstrijd, maar kon niet voorkomen dat Niels Mesu in de laatste ronde demarreerde. Toch konden Simon Schouten en Frank Vreugdenhil aanhaken. In de finale van de wedstrijd bleek Schouten het sterkste van de drie. Erwin Mesu werd uiteindelijk vijftiende.



Klassement

De wedstrijd in Zweden telde net als de Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee mee voor de KPN Grand Prix op natuurijs. In dit klassement staat Niels Mesu nu tweede, achter koploper Frank Vreugdenhil. Dit was de tweede van in totaal vier wedstrijden. De laatste wedstrijden zijn komend weekend in Falun.