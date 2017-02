​PvdA wil dat minister streep zet door Brouwerseiland

Toestemming minister

Onder de naam Brouwerseiland wil een projectontwikkelaar eilandjes aanleggen in het Grevelingenmeer bij de Brouwersdam. Op die eilandjes komen dan luxe vakantiewoningen. De minister moet toestemming geven voor het plan omdat het gebied waar Brouwerseiland staat gepland, eigendom is van de Rijksoverheid.



Protesten

In de motie stelt de PvdA dat het bebouwen van belangrijke waterkeringen ongewenst is. Ook vinden de sociaal-democraten dat er een einde moet komen het volbouwen van de Nederlandse kust. In haar motie verwijst Vermue ook naar de protesten van de lokale bevolking. Een petitie tegen het plan is door meer dan tienduizend mensen ondertekend. Bij de gemeente Schouwen-Duiveland zijn 172 bezwaren ingediend.



Donderdag stemt de Tweede Kamer over de motie van Vermue.



