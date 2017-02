Honderd Hulstenaren gezocht voor afvalproject

Afvalgedrag

De deelnemers gaan op maandag 3 april van start met hun honderddaagse afvalactie. Tot en met 11 juli zo weinig mogelijk restafval over te houden door beter te scheiden en anders in te kopen. Doel van de actie is inzicht te krijgen in ons afvalgedrag en op zoek te gaan naar manieren om de hoeveelheid restafval terug te dringen. Aanmelden kan via de website hulst.100-100-100.nl.



​Maximaal honderd kilo

In de gemeente Hulst wordt nu nog jaarlijks 236 kilo restafval per persoon ingezameld. Dat is 36 kilo meer dan het landelijke gemiddelde. En de overheid wil dat in 2020 terugbrengen naar maximaal honderd kilo restafval per persoon per jaar.



​Projecten

Ook in andere delen van Zeeland proberen de gemeenten de hoeveelheid restafval terug te dringen. Onder meer in Tholen en Middelburg lopen nu projecten. Het Zeeuwse gemiddelde ligt nu nog iets boven de tweehonderd kilo restafval per persoon per jaar. Dat moet dus voor 2020 worden gehalveerd.

​

​Lees ook:

​- ​Middelburgers 'aardig gewend' aan nieuwe afvalscheiding

​- ​Tholenaren: nieuwe klikobeleid was even wennen

​- ​Zeeuws afval belandt nog vaak in verkeerde bak