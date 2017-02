Meer Zeeuwse scholieren zonder diploma van school

Top-drie

Met name in Zeeuws-Vlaanderen en op Walcheren steeg het aantal voortijdige schoolverlaters, namelijk met 25 en 17,2 procent. Daarmee hebben die twee regio's de twijfelachtige eer om in de top-drie te staan van grootste stijgers. Alleen Noord-Groningen-Eemsmond kende een grotere stijging: 34,8 procent.



Stijging relatief beperkt

In de Oosterschelderegio bleef de stijging met 4,1 procent relatief beperkt. Toch steekt Zeeland daarmee negatief af tegen het landelijke gemiddelde. In de rest van Nederland is het aantal voortijdige schoolverlaters juist afgenomen.



Voortijdig schoolverlater

Ook het percentage van de leerlingen dat zonder diploma van school vertrekt is in de Oosterschelderegio het laagst: 1,4 procent van de leerlingen is voortijdig schoolverlater. Daarna volgen Walcheren met 2,1 procent en Zeeuws-Vlaanderen met 2,2 procent. Daarmee ligt heel Zeeland boven het landelijke percentage, dat is 1,7 procent.



Mbo-opleidingen

Deze cijfers gaan over zowel de middelbare scholen als de mbo-opleidingen. Eind vorig jaar maakte het CBS nog bekend dat Zeeuwse mbo-opleidingen juist goed scoren wat betreft de voortijdige schoolverlaters, ten opzichte van de mbo-opleidingen in de rest van het land.



