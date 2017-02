Zeelandcoördinator wil weinig aandacht

OOST-SOUBURG - Bij weinig Zeeuwen is hij bekend: Zeelandcoördinator Jan van der Eijk. En dat wil hij graag zo houden. Van der Eijk, die als taak heeft om het rapport Balkenende uitgevoerd te krijgen in Zeeland, ziet voor zichzelf een rol op de achtergrond weggelegd, vertelde hij in het radioprogramma De Zeeuwse Kamer.

Half jaar

Van der Eijk werd in september aangesteld en is nu ruim een half jaar bezig als Zeelandcoördinator. Een taak die hij toebedeeld heeft gekregen van het Ministerie van Economische Zaken in overleg met de provincie. Een band met Zeeland heeft hij, buiten een aantal vakanties lang geleden, niet.



Magisch figuur

De Zeelandcoördinator vindt dat hem bescheidenheid past. "Het is niet zo dat ik als een magisch figuur komt en alle problemen kan oplossen." Hij wil de Zeeuwen vooral een spiegel voorhouden. "De uitwerking ligt bij de Zeeuwen zelf."



Tevreden

Volgens Van der Eijk wordt er hard gewerkt op tal van onderwerpen. Zo wordt er gewerkt aan plannen over de samenwerking tussen de havens, het versterken van het toerisme en om onderwijs naar Zeeland te halen. Zelf komt hij in beeld als de plannen naar Den Haag moeten. "Ik heb vooral ook een brugfunctie tussen Zeeland en het ministerie van Economische Zaken."



Overbodig

Van der Eijk is aangesteld voor een jaar en hoopt zich in die tijd overbodig te makken. "Ik ben vooral aangesteld om de boel op gang te brengen waarna het via de reguliere structuren moet worden uitgewerkt." Het lijkt hem dan ook niet nodig om die periode te verlengen.



Lees ook:

Luister terug

