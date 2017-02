Als er één 'biologisch' schaap over de dam is... (video)

Stijging

Van Hootegem heeft de webwinkel nu tien jaar. In die tijd is er veel veranderd. "De vraag naar biologische producten is enorm gestegen merken we in het klantenbestand. De meeste producten halen we uit de regio, maar dat is af en toe best lastig."



Investering

In andere regio's merkt hij dat er meer biologisch geboerd wordt. "Het is een drempel die boeren over moeten. De omschakeling duurt twee jaar en dat is dus best een investering. Maar ik geloof er in dat er in de toekomst meer boeren volgen. Als er één schaap over de dam is..."



Goede ontwikkeling

Hij ziet de komst van biologische boeren niet als concurrentie. "Het zou andere biologische boeren juist helpen. Dan investeren loonbedrijven bijvoorbeeld ook eerder in biologische teelt- of oogstmachines. Om de vraag in onze webwinkel aan te kunnen, zou dat een goede ontwikkeling zijn."



Meer grond

In Zeeland is er in de afgelopen vijf jaar meer biologische grond bijgekomen. Vooral biologische tuinbouw in de kas is in ontwikkeling.



