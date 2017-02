26-jarige Zeeuws-Vlaming hoofdverdachte in drugszaak

KOEWACHT - De politie heeft een 26-jarige man uit de gemeente Terneuzen aangehouden. De man is de hoofdverdachte in een drugsnetwerk dat zich richt op drugshandel in Oost-Zeeuws-Vlaanderen en België. De man werd maandag opgepakt in een woning aan de Wouterij in Koewacht.

Huiszoeking

​De politie heeft in de woning waar de man werd opgepakt geld, gegevensdragers en administratie in beslag genomen. Ook is er een huiszoeking gedaan in een bedrijf aan de 's-Gravenstraat in Clinge. ​Eerder pakte de politie in deze zaak al drie drugsdealers en twintig klanten op. Deze verdachten werden nadat zij een verklaring hadden afgelegd weer vrijgelaten.