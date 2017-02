Getuigen gezocht dodelijk ongeluk Axel

AXEL - De politie is in het onderzoek naar het ongeluk waarbij maandag in Axel een 18-jarige Terneuzense om het leven kwam op zoek naar twee getuigen. De 18-jarige vrouw uit Hulst die bij hetzelfde ongeluk gewond raakte is inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis. De bestuurder van de auto is verhoor vrijgelaten.