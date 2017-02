'Overlast hondenpoep loopt de spuigaten uit' (video)

GOES - Het verwijderen van de hondenpoepzakjes in Goes heeft de overlast van hondenpoep alleen maar verergerd. Vooral inwoners van de Goese Polder en Goes-Zuid beweren dat er veel minder hondenpoep wordt opgeruimd nu er geen gratis plastic zakjes meer voor handen zijn.

Speeltuintje

Grasveldjes en groenstroken worden gebruikt als hondentoilet. En kinderen stappen regelmatig in een drol, wanneer ze aan het spelen zijn in een speeltuintje, zeggen de bewoners.



Bezuinigen

De reden dat de gemeente Goes de hondenpoepzakjes heeft verwijderd is dat er de komende jaren zo'n 4,4 miljoen euro per jaar bezuinigd moet worden. En het verwijderen van de hondenpoepzakjes bespaart op jaarbasis zo'n 50.000 euro.

Te gek voor woorden

Steunfractielid van de Partij voor Goes Danny Böseler en tevens bewoner van de Goese Polder vindt het een slechte zaak dat de gemeente de hondenpoepzakjes heeft verwijderd. "Voordat de zakjes werden afgeschaft lag er ook wel wat hondenpoep, maar het loopt nu echt de spuigaten uit."



Brief

Hij heeft inmiddels een gesprek gehad met burgemeester René Verhulst en wacht op een reactie. "Weet je, dat de gemeente maatregelen treft om te bezuinigen is tot daar aan toe. Maar er moet dan wel gecontroleerd worden, want anders krijg je dus een situatie zoals dit."



Controle

Volgens de gemeente wordt er door de gemeente wel gecontroleerd of mensen hun hondenpoep opruimen. Maar er kan alleen iemand bekeurd worden als diegene op heterdaad betrapt wordt. De boete bedraagt 140 euro, en 90 voor het niet in bezit hebben van een plastic zakje of het niet aangelijnd hebben van de hond binnen de bebouwde kom.

Verantwoording

Böseler vindt overigens wel dat de verantwoording voor het ontstaan van de overlast in eerste instantie bij de hondenbezitter ligt. "Veel hondenbezitters laten hun hond poepen en zijn te bedonderd om het op te ruimen. Terwijl het een kleine moeite is om een aantal zakjes mee te nemen, wanneer je de hond gaat uitlaten."



Hondenbezitter

De hondenbezitters die we hebben gesproken in Goes zijn hebben op zich geen moeite met het betalen van hondenbelasting, maar willen daar dan wel wat voor terug. En als eerste wordt het verstrekken van de hondenpoepzakjes genoemd.

Hondenbelasting

Naast het verwijderen van de hondenpoepzakjes moeten alle hondenbezitters sinds dit jaar ook hondenbelasting betalen. Twintig jaar lang heeft de gemeente Goes als enige in Zeeland geen hondenbelasting geheven, maar vanwege de bezuinigingen is het weer ingevoerd. Het levert dit jaar zo'n 120.000 euro op en volgend jaar is dat bedrag volgens de gemeente nog hoger.