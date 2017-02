Zeeland wordt wakker: overleden jongeman, ontvoering en ontslagen

OOST-SOUBURG - Het is donderdag 23 februari, goedemorgen! Dit is in het nieuws in Zeeland.

Overleden

Een jongeman is woensdagavond overleden na een ongeval in Hoofdplaat. Dat gebeurde bij een woning aan de Hogewegdijk. De jongeman overleed ter plaatste. Wat er precies is gebeurd, is nog niet bekend. De politie heeft mogelijke getuigen gehoord.



Foto: Aad Born



Ontslagen

De komende maanden verdwijnen in totaal 150 banen bij scheepsbouwconcern Damen. Dat gebeurt bij drie van zijn Nederlandse bedrijfsonderdelen, waaronder Shiprepair Vlissingen.



Verdachte aangehouden

Op het politiebureau in Middelburg is woensdag een 38-jarige man uit Breda aangehouden. Hij meldde zich met zijn advocaat bij de politie. Hij wordt verdacht van betrokkenheid van de ontvoering van Rien de Koning uit Schoondijke.



Hondenpoep

Het verwijderen van de hondenpoepzakjes in Goes heeft de overlast van hondenpoep alleen maar verergerd. Vooral inwoners van de Goese Polder en Goes-Zuid beweren dat er veel minder hondenpoep wordt opgeruimd nu er geen gratis plastic zakjes meer voor handen zijn.



Foto: Jesse Meliefste



Weer

Veel wolken en buien, vanmiddag hier en daar een opklaring. Vanmiddag en gedurende het begin van de avond zuidwesterstorm met zeer zware windstoten tot plaatselijk 120 kilometer per uur. Het is maximaal 10 tot 11 graden.