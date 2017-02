Dekker wil proef met BBC-achtig regiovenster

Regionaal nieuwsblok

Bij een regionaal venster krijgen de kijkers die naar de landelijke televisie zitten te kijken, bijvoorbeeld naar het NOS Journaal, in een apart deel van de uitzending nieuws te zien uit hun eigen omgeving. Welk regionaal nieuwsblok je dan te zien krijgt, wordt automatisch bepaald op basis van je locatie. Zeeuwen zouden dus een nieuwsblok van Omroep Zeeland te zien krijgen.



Groter marktaandeel

In Groot-Brittannië werkt de BBC al langer met zulke regiovensters en volgens Dekkers is dat een succes. Er kijken daar meer mensen naar het regionale nieuwsblok dan naar het landelijke journaal, wat er vlak voor zit. Het regio-nieuws heeft een marktaandeel van 31 procent, tegen 29 procent van het landelijke nieuws, schrijft Dekker aan de Tweede Kamer. Ook in Zweden en Noorwegen wordt al naar Brits voorbeeld gewerkt met zo'n regio-venster.



Meer kijkers

Dekker denkt dat door ook hier zulke regiovensters in te voeren de regionale omroepen meer kijkers kunnen trekken. "De verwachting is dat vensterprogrammering de regionale journalistiek versterkt en de kijker beter bedient met regionale content", schrijft Dekker aan de Tweede Kamer.



Lees hier de brief van staatssecretaris Dekker



Schatting van de kosten

Dekker stelt nu een pilot voor om de mogelijkheden te onderzoeken. Koepelorganisatie voor regionale omroepen ROOS en de landelijke publieke omroep NPO hebben een eerste schatting gemaakt van de kosten. Eenmalig zou er 6 miljoen euro nodig zijn voor de aanschaf van nieuwe apparatuur en daarna zou ieder jaar 1,5 miljoen euro nodig zijn voor het beheer van het regiovenster.



Totale kostenplaatje

Volgens Dekker komen daar nog meer kosten bij, zoals de kosten die kabelbedrijven en partijen als KPN moeten maken. Daardoor komt volgens de staatssecretaris het totale kostenplaatje uit op 8 miljoen eenmalige investering en 2,5 miljoen aan structurele kosten.



Plan van aanpak

Dekker buigt zich nu over een plan van aanpak voor een proef met de vensterprogrammering. Wanneer en waar die proef van start gaat en hoeveel Dekker voor die proef wil uittrekken is nog niet bekend.