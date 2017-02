Stroomdiefstal wietkweek kost Zeeuwen drie euro per jaar

GOES - Stroom die illegaal wordt afgetapt voor wietkwekerijen kost elk Zeeuws huishouden gemiddeld drie euro per jaar. Dat zegt netwerkbedrijf Enduris. In Zeeland zijn vorig jaar 76 wietkwekerijen opgerold waar stroom werd gestolen. In totaal werd voor die wietkwekerijen bijna 1,9 miljoen kilowattuur aan stroom illegaal afgetapt.

Woonwijken

De meeste kwekerijen zijn in Zeeland te vinden in woonwijken. Dat is volgens Marieke de Wild van Enduris opvallend, want in de rest van het land zitten ze vaak juist op industriegebieden of afgelegen plaatsen.



Wietkwekerijen opgerold

In het hele land zijn in 2016 4300 wietkwekerijen opgerold waar in totaal ongeveer 136 miljoen kilowattuur aan elektriciteit was gestolen. Dat meldt de landelijke organisatie Netbeheer Nederland, waarin ook Enduris vertegenwoordigd is.

Bijna 1 miljard kilowattuur

Deze cijfers gaan over de opgerolde wietkwekerijen, maar het totale aantal wietkwekerijen ligt waarschijnlijk veel hoger. Naar schatting wordt jaarlijks voor bijna 1 miljard kilowattuur aan stroom illegaal afgetapt voor wietkwekerijen. Dat is meer dan alle huishoudens in Rotterdam in een jaar tijd aan stroom verbruiken.

​

​Brandgevaar

​Vaak is de stroomvoorziening ook op amateuristische wijze aangelegd, met brandgevaar als gevolg. Netbeheerders als Enduris hebben de veiligheid van de energieaansluiting in de panden waar de kwekerijen zijn ontdekt hersteld. De kosten daarvoor worden zoveel mogelijk kosten alsnog verhaald op de criminelen.