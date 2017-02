Agressieve Vlissinger bedreigt ambtenaar Middelburg

Controle

Politieagenten en bijzondere opsporingsambtenaren van de gemeente waren in het centrum van Middelburg samen bezig met een controle toen de Vlissinger op de Vlasmarkt om nog onduidelijke redenen op hen afstapte en begon te dreigen. Hij werd meteen door de agenten aangehouden.



Geen boete

Volgens de politie is de aanleiding voor de agressieve houding van de man nog onbekend. Zo had de ambtenaar die werd bedreigd geen boete uitgedeeld aan de Vlissinger.



Aangifte

De agressieve man is voor verder onderzoek naar het politiecellencomplex Torentijd gebracht. Hij wordt in de loop van de dag verhoord. De opsporingsambtenaar van de gemeente heeft aangifte gedaan.