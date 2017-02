Nominatie NL-Award voor onderzoek bezoekersaantallen Tour

Omroep Zeeland is genomineerd voor een NL-Award voor de berichtgeving over de bezoekersaantallen bij de Tour de France. De omroep is een van de drie genomineerden in de categorie 'eigen nieuws'.

Wel heel erg hoog

Toen de provincie naar buiten kwam met de geschatte bezoekersaantallen bij de Zeeuwse Touretappe in 2015 vertrouwde Omroep Zeeland de cijfers niet. De bezoekersaantallen waren wel heel erg hoog, wanneer die naast de beleving van verslaggevers werd gelegd.



Eigen onderzoek

De omroep is daarom een eigen onderzoek gestart. Daaruit kwamen hele andere aantallen naar voren dan de door de provincie geclaimde bezoekersaantallen. Daardoor werden ook de financiële opbrengsten van de Tour voor Zeeland in twijfel getrokken.



Opbrengsten fors lager

Langs het Zeeuwse deel van de Tour-etappe stonden volgens het eigen onderzoek van de omroep maximaal 55.000 mensen, terwijl de provincie beweerde dat het er 135.000 waren. Aangezien er was uitgegaan van een gemiddelde besteding van 16 euro per bezoeker vallen daardoor ook de geschatte opbrengsten fors lager uit: 880.000 euro in plaats van de eerder geschatte 4,3 tot 5,3 miljoen euro.



Wanpraktijken

Omroep Zeeland neemt het in de strijd om een NL-Award op tegen RTV Rijnmond en Omroep Brabant. Die twee omroepen zijn genomineerd voor berichtgeving over wanpraktijken bij een verzorgingstehuis en een tbs-kliniek.



