DELTA wordt definitief verkocht, wat betekent dat?

MIDDELBURG - De verkoop van de naam DELTA en het bedrijfsonderdeel dat energie en internet verkoopt is officieel goedgekeurd. De dertien Zeeuwse gemeenten en de provincie hebben dat donderdag bepaald. Ook netwerkbedrijf Enduris staat in de verkoop. Vijf vragen en antwoorden over de veranderingen bij DELTA.

Welke onderdelen van DELTA N.V. worden verkocht?

Het bedrijfsonderdeel DELTA Retail, dat gas, licht en digitale diensten verkoopt, wordt verkocht aan de Zweedse investeringsmaatschappij EQT. De naam DELTA wordt in de verkoop meegenomen. Ook het netwerkbedrijf Enduris en onderhoudsbedrijf DELTA Infra staan te koop. Voor die bedrijfsonderdelen zijn verschillende Nederlandse netwerkbedrijven in de markt, zoals Stedin en Liander.



Nieuw bedrijf

Voor de tak die de stroom produceert wordt een nieuw bedrijf opgericht dat in handen blijft van de Zeeuwse overheid. Onder meer de handel van de energie van de kerncentrale bij Borssele en de gasgestookte Sloecentrale zullen vanaf maart onder de naam PZEM energie verder gaan.

Waarom worden onderdelen van DELTA N.V. verkocht?

De Nederlandse splitsingswet verbiedt energiebedrijven om eigenaar te zijn van het netwerk van kabels en leidingen. Op die manier zou elke stroomleverancier vrij toegang kunnen hebben tot het netwerk, en zou het onderhoud van de kabels en leidingen niet in gevaar komen door een eventuele prijzenslag op de stroommarkt.



Juridische strijd

DELTA N.V. is één van de laatste Nederlandse energiebedrijven die zijn belang in het netwerk van de hand doet. Eerder werden Essent en Nuon al opgesplitst in onderdelen. Het Zeeuwse bedrijf voert al jaren een juridische strijd tegen de splitsingswet. Ondanks dat er nu nog een rechtszaak loopt om onderdelen te mogen behouden, worden winstgevende onderdelen verkocht om verliesgevende energiecentrales overeind te houden.



Risico's

DELTA Retail wordt verkocht om geld op te halen dat kan worden gestoken in verlieslijdende onderdelen. Nu zijn de dertien Zeeuwse gemeenten en de provincie nog eigenaar. Maar die zien het hebben van aandelen in het commercieel bedrijf niet als kerntaak, omdat dat risico's met zich meebrengt.

Wat levert de verkoop op?

De verkoop van DELTA Retail en de netwerkbedrijven zou samen zo'n 1 miljard euro kunnen opbrengen. Met dat geld kan de PZEM de komende jaren de energiecentrales laten draaien. Alleen de kerncentrale en de Sloecentrale samen zijn al goed voor een jaarlijks verlies van zo'n 50 miljoen euro. Door slechte omstandigheden op de energiemarkt, is de verwachting dat er pas in 2021 weer wat geld verdiend kan worden met de productie van stroom.

Wat betekent dit voor de mensen die bij de verschillende onderdelen werken?

De ruim 520 werknemers van DELTA Retail hoeven in principe niet te vrezen voor hun baan. Investeringsmaatschappij EQT wil het onderdeel verbeteren en later weer met winst verkopen. Daarvoor neemt het Zweedse bedrijf tussen de 4 en 8 jaar de tijd. De eerste jaren blijft het kantoor van DELTA in het vertrouwde hoofdgebouw in Middelburg gevestigd.



Banen op de tocht

Na de verkoop van Enduris en DELTA Infra ligt dat anders. De vrees is dat door de verkoop aan een partij buiten Zeeland, er 200 tot 300 banen op de tocht staan. Bij het bedrijf werken nu nog zo'n 650 mensen.

Wat merkt de klant ervan?

Klanten van DELTA en ZeelandNet merken in eerste instantie niets van de veranderingen. Op termijn zullen de verschillende bedrijfsonderdelen mogelijk nieuwe producten aanbieden, of waar nodig prijzen aanpassen.

