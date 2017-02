Politie: Jongen (17) komt om door 'knutselen met munitie'

Snel geblust

De jongen was bezig in een schuur in Hoofdplaat. Rond 20.35 uur ging het mis. Een familielid heeft de vlammen snel na de explosie geblust. "Het is een jongen van 17 die zelf het idee had dat hij veilig aan het werk was", zegt Alwin Don van de politie. "Het is zo uit de hand gelopen."

Ernstig gewond

De hulpdiensten rukten onmiddellijk uit om de jongen te helpen. Ook werd een traumahelikopter ingezet. De jongen raakte zo ernstig gewond dat hij overleed op de plek van het ongeluk.



Lees ook: Jongen overleden bij ongeluk in schuur Hoofdplaat