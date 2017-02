Veiligheid kerncentrale Doel kan beter

DOEL - De uitvoering van de veiligheidsplannen van de kerncentrale in Doel is nog niet helemaal op orde. Twaalf deskundigen van het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) stelden na een inspectie van tien dagen flinke vooruitgang vast, maar gaven nog verbeterpunten mee aan uitbater Engie Electrabel.

Waakhond

De experts onderzochten Doel 1 en 2, de oudste van de zeven reactoren in België. Ze dateren uit 1975. De Belgische autoriteiten hadden de internationale waakhond IAEA gevraagd te adviseren over de veiligheid op de langere termijn.



Ter harte nemen

De IAEA-experts stelden donderdag dat de directie moet garanderen dat alle structuren en componenten worden gecontroleerd op veroudering en dat de gegevens in de databanken ,,consistent en compleet’’ zijn. Veel eerdere aanbevelingen zijn al wel ter harte genomen.



