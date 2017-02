Van knieheffen tot bloeddruk: Kapelle test fitheid senioren (video)

Overhalen

Iedere inwoner van de gemeente Kapelle tussen de 55 en 70 jaar is begin dit jaar uitgenodigd voor de fitheidstest. Mensen die niet gereageerd hadden op de brief kregen een bezoekje aan de deur van deelnemers aan de fitheidstest van 10 jaar geleden. Met die huisbezoeken heeft de gemeente nog 20 mensen over kunnen halen om alsnog mee te doen.



Advies

Waar sommige deelnemers de bevestiging krijgen dat ze een goede conditie hebben, moeten anderen aan de bak om hun conditie op peil te brengen. Bij die laatste groep is het persoonlijk advies aan het einde van de test van belang. In dat gesprek krijgen ze van adviseurs op basis van de resultaten te horen welke sport of beweging het beste bij hun past. En dat kan volgens Collin van Koeveringe van de gemeente Kapelle een gymvereniging zijn, maar ook een zitgroep waar mensen die moeilijk ter been zijn aan voldoende beweging kunnen komen.



Oefeningen

Tijdens de test moesten de deelnemers verschillende oefeningen doen, waaronder een behendigheidsspelletje voor de oog-handcoördinatie en rekoefeningen om de lenigheid te testen. Voordat de test startte werd eerst de bloeddruk, lengte en gewicht van de deelnemers gemeten. De moeilijkste opdracht vonden de meeste deelnemers het 'stappen op de plaats'die het uithoudingsvermogen testte. Het twee minuten knieheffen op de plaats, werd door vele onderschat, waaronder ook de Omroep Zeeland verslaggever:



Betuttelend

Toen de gemeente een maand geleden de uitnodigingen voor de test verstuurde, was niet iedereen over de test te spreken. Bleek vorige maand uit een rondgang die Omroep Zeeland door Kapelle maakte. Zo vonden een aantal mensen het vooral betuttelend dat de gemeente zich bemoeit met de fitheid van de inwoners.



Interesse

Volgens wethouder Jon Herselman van Sport is het nooit bedoeling geweest mensen te verplichten om mee te doen. Zo hadden de vrijwilligers die langs de deuren gingen duidelijke instructies, zegt Herselman: "Als binnen 10 seconden zou blijken dat er geen interesse was, moesten ze weggaan." De test en adviesgesprekken zijn allemaal betaald door de gemeente. Volgens de wethouder kost het Kapelle ongeveer 6.000 euro.



