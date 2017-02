Brandweerpost Baarland blijft open dankzij nieuwe tankautospuit

BAARLAND - De brandweerpost in Baarland mag open blijven na een succesvolle proef met de nieuwe tankautospuit. Dat is donderdag besloten in een vergadering van Veiligheidsregio Zeeland (VRZ). De proef maakt duidelijk dat de brandweer in Baarland met het nieuwe voertuig op tijd kan uitrukken en ook op tijd bij de brand is.

Minder mensen

Met de Zeeuwse of flexibele tankautospuit hoeven maar vier brandweerlieden in plaats van de gebruikelijke zes mensen naar een brand te gaan. In de periode van 1 februari tot en met 20 november 2016 zijn er 27 meldingen geweest waarbij is uitgerukt met het voertuig. In twee gevallen gingen er minder dan zes mensen naar de brand, staat in de VRZ-rapportage Pilot Post Baarland.



Meer begeleiding

De nieuwe tankautospuit in Baarland heeft nog wel een aantal kinderziekten. Sommige blusslangen zijn te kort en de brandweerlieden missen een zinken emmer op het voertuig. Serieuzere kritiek hebben de brandweermannen op de begeleiding die ze krijgen. Die schiet ernstig tekort, vinden ze. Alle brandweerposten in Zeeland gaan met de Zeeuwse tankautospuit werken.



Luister naar een gesprek dat Marcel Decraene had met VRZ-directeur Elie van Strien

