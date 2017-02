Havo-piste stopgezet, te weinig belangstelling

HULST - De havo-piste voor leerlingen in Zeeuws-Vlaanderen wordt stopgezet. Dat was een soort tussenjaar die het voor Zeeuwse studenten met een havo-diploma mogelijk moest maken om te kunnen studeren aan de beroepsopleidingen van de Associatie Universiteit in Gent. Er is te weinig belangstelling voor.

Wegtrekken

De havo-piste werd zes jaar geleden opgezet door Uw Nieuwe Toekomst, dat nu Onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen heet. Doel was het bieden van extra mogelijkheden voor hoger onderwijs in de regio. Daarmee zou moeten worden voorkomen dat Zeeuws-Vlaamse jongeren wegtrekken voor een studie.



Zes jaar

Zonder de overbrugging van de havo-piste kunnen Nederlandse Havisten geen hoger onderwijs in Vlaanderen volgen, omdat daarvoor minstens zes jaar middelbaar onderwijs nodig is. Het havo duurt maar vijf jaar.



Uitvallers

Na een onlangs uitgevoerde evaluatie is besloten het project te beëindigen. Het aantal studenten dat de havo-piste volgt blijft klein, studenten die de havo-piste hebben gevolgd kiezen soms alsnog voor een Nederlandse studie en er zijn ook relatief veel uitvallers. Onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen en de deelnemende onderwijsinstellingen hebben dan ook besloten om na dit schooljaar met de havo-piste te stoppen.



Propedeuse

Voor de Zeeuws-Vlaamse studenten met een havo-diploma die aan het hoger onderwijs in Vlaanderen willen studeren blijft de mogelijkheid bestaan om bij een Hogeschool in Nederland eerst een propedeuse te halen om daarna verder te studeren in België.