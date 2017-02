Enthousiaste burgemeester zet Kapelle in vuur en vlam (video)

Hulppieten

Onlangs ging in het Zuid-Bevelandse dorp voor de vierde keer de cursus Politiek Actief van start. "Staatssecretarissen zijn een soort nep-ministers. Nee, dat gaat te ver. Maar ze staan wel onder ministers, dus kun je zeggen dat het een soort hulppieten zijn." Aan het woord is burgemeester Anton Stapelkamp van de gemeente Kapelle. Hij geeft nu voor de vierde keer de cursus politiek aan de inwoners van Kapelle. Het plezier spat van zijn gezicht af als hij probeert zijn inwoners enthousiast te maken voor politiek



Wc doortrekken

En het is niet alleen het plezier van de burgemeester dat indruk maakt. Ook de bijna kinderlijke trots die hij uitstraalt over de taken van een gemeente werkt aanstekelijk. "Ik weet niet of u thuis weleens de wc doortrekt? Daar heb je de riolering voor nodig. Regelen wij!". En even later: "Als u auto rijdt, heeft u een parkeerplaats nodig. Die hebben wij aangelegd. En heeft u onderwijs genoten? Regelen wij ook!"

Lopend vuurtje

De inwoners van Kapelle hangen aan de lippen van hun burgemeester. Als een lopend vuurtje gaat het door het dorp: die cursus mag je eigenlijk niet missen. Gevolg: Als iemand geweest is, gaat vervolgens zijn vrouw ook en daarna zijn schoonvader. Kapelle heeft 12.500 inwoners en inmiddels heeft één procent van de bevolking de cursus gevolgd. Een ongekend hoge score vergeleken met de rest van het land, zegt Pro Demos, de organisatie die de cursus heeft opgesteld.



Moeder en dochter

De cursisten zijn om uiteenlopende redenen op de cursus afgekomen. De 22-jarige Joline Moree denkt erover na om zich aan te sluiten bij een politieke partij en misschien actief te worden bij een steunfractie. Toen ze dat aan haar moeder Joke vertelde, wilde zij ook mee. "Na Prinsjesdag volg ik de algemene beschouwingen, maar verder weet ik eigenlijk veel te weinig van politiek. Dit is een mooie manier om dat te veranderen."

Dertig miljoen

"Simpele vraag. Weet u hoeveel geld de gemeente Kapelle ieder jaar kan besteden?" Uit de zaal klinken voorzichtige bedragen. Vier miljoen, tien miljoen. Stapelkamp trekt een zuinig gezicht en beent verder door de raadszaal: "Wie biedt meer?". Als dan opeens het bedrag zestig miljoen klinkt, krijgt hij een verlegen glimlach op zijn gezicht. "Nu gaat u te ver. Het is dertig miljoen euro." En direct daarna is zijn trots weer terug: "Niet gek toch voor een gemeente van 12.500 inwoners?!"



'Prima toch! Zo werkt democratie!'

De cursus levert Kapelle mondige burgers op. En dat vindt burgemeester Stapelkamp een goede zaak. Al heeft het zijn gemeente al een flinke hoeveelheid geld gekost. "Een fruitteler die aan de cursus heeft meegedaan, heeft het voor elkaar gekregen dat de toeristenbelasting is afgeschaft voor de arbeidsmigranten bij de fruitpluk, zeg maar de Polen in caravans. Dat scheelt 40.000 euro op onze begroting. Maar blijkbaar is het hem gelukt de gemeenteraad te overtuigen. Prima toch! Zo werkt democratie!"

Veel vraag naar

De cursus Politiek Actief is opgezet door de organisatie ProDemos in Den Haag. Dit jaar wordt hij voor de vierde keer gegeven in Kapelle. Er waren ook al cursussen in Noord-Beveland, Terneuzen, Sluis en Veere. Ook in de rest van Zeeland is er veel vraag naar de lessen in lokale politiek. Later dit jaar wordt de cursus voor de tweede keer gegeven in Noord-Beveland en ook Vlissingen, Middelburg en Schouwen-Duiveland bieden de cursus dit jaar aan.



Geweldige ambassadeur

Ook bij Pro Demos zijn ze bijzonder te spreken over de inzet van burgemeester Stapelkamp van Kapelle. Een woordvoerder omschrijft hem als 'een geweldige ambassadeur voor de cursus. Hij geeft de lessen zelf en moedigt ook andere burgemeesters aan om de cursus in hun gemeente te organiseren.