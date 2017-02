Zeeland wordt wakker: storm, Brouwerseiland en brandweerpost

OOST-SOUBURG - Vrijdag 24 februari! Goedemorgen. Dit is in het Zeeuwse nieuws vanmorgen:

Storm

Zeeland lijkt de westerstorm die overtrok behoorlijk goed te hebben doorstaan. Er was wel overlast en hinder, vooral in het verkeer door de harde windstoten. Voor afgerukte takken, omgewaaide bomen, losse dakplaten en ander ongemak werd tien keer een beroep gedaan op de brandweer.



Motie verworpen

Een meerderheid in de Tweede Kamer voelt niets voor een streep te halen door de plannen voor Brouwerseiland. De PvdA-motie om te stoppen haalde het donderdagavond net niet: 72 stemmen voor, 78 stemmen tegen.



Brandweer Baarland

De brandweerpost in Baarland mag open blijven na een succesvolle proef met de nieuwe tankautospuit. De brandweer in Baarland is ook met dit nieuwe voertuig, waarmee vier brandweermensen in plaats van zes kunnen uitrukken, op tijd bij de brand.



Enthousiast voor politiek

KAPELLE - De kloof tussen 'de burger' en 'de politiek' is een probleem waar overheden al een hele tijd mee worstelen. Misschien moeten ze eens langs gaan bij burgemeester Anton Stapelkamp van Kapelle, want hij weet als geen ander de inwoners van zijn gemeente warm te krijgen voor politiek.



Foto: Els Meijer



Weer

Deze vrijdag gaan we de zon af en toe zien, ook vallen een paar buien met hagel. Vanmiddag wordt het 7 graden. De westnoordwestenwind is matig.