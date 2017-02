CDA wil schadevergoeding voor faillissement Thermphos

VLISSINGEN-OOST / DEN HAAG - Het CDA in de Tweede Kamer wil dat Nederland schadevergoeding eist in Kazachstan voor het faillissement van de Zeeuwse fosforfabriek Thermphos. Ook vindt de partij dat het Rijk moet bijspringen bij de sanering van het Thermphos-terrein in Vlissingen-Oost.

Goedkope fosfor

Volgens het CDA dumpte de Kazachse fosforproducent Kazphosphate goedkope fosfor op de Europese markt en concurreerde het bedrijf daardoor Thermphos kapot. Door het faillissement van Thermphos verloren honderden Zeeuwen hun baan. Het CDA wil dat het Rijk nu gaat procederen tegen Kazphosphate.



Sanering

Het faillissement van Thermphos kost Zeeland ook nu nog steeds veel geld, want het schoonmaken van het oude fabrieksterrein in Vlissingen kost vele miljoenen meer dan oorspronkelijk gedacht. Het CDA wil dat het Rijk nu Zeeland meer gaat begeleiden bij de sanering.



Radioactief

Volgens de christelijke partij zijn de landelijke en Europese overheden vanwege een een Europese regeling verantwoordelijk voor het ruimen van radioactief afval. En het vervuilde slib op het Thermphos-terrein is licht radioactief, dus valt het slib onder die regeling, betoogt het CDA.

8,4 miljoen euro per jaar

De provincie is verantwoordelijk voor de veiligheid bij Thermphos en moet daar nu 700.000 euro per maand voor betalen. Dat komt neer op 8,4 miljoen euro per jaar. En het is nog niet duidelijk wanneer die kosten stoppen. ​

​Wegenbelasting

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken adviseerde het dagelijks provinciebestuur van ​Zeeland onlangs om de wegenbelasting verder te verhogen om zo de financiële risico's die de provincie loopt door de hoge kosten voor de sanering te ondervangen, maar dat zien de Zeeuwse politici niet zitten.

​Oplossing

​In een brief aan de minister heeft de provincie gevraagd om een oplossing, maar waarbij de wegenbelasting geen rol speelt. In Zeeland ligt die al boven het landelijk gemiddelde.



​Steunbetuing​

​Het CDA noemt de wegenbelasting niet in deze nieuwe Kamervragen over dit onderwerp, maar de partij roept wel de minister op om zijn verantwoordelijkheid te nemen, wat opgevat kan worden als steunbetuiging aan het eerdere Zeeuwse betoog om een oplossing te vinden zonder hogere wegenbelasting.

Dossier

