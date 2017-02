Raad Hulst stemt in met extra geld voor brede school

SINT JANSTEEN - De gemeente Hulst trekt definitief extra geld uit voor de nieuwe brede school aan de Badhuisweg in Sint Jansteen. Een half miljoen extra trekt de gemeente uit. Eerder al bleek dat het begrote budget te krap bleek voor de plannen.

Nieuwe wensen

Naast de krappe begroting kwamen er ook volgens het dagelijks gemeentebestuur gaandeweg steeds meer nieuwe wensen bij. Aan het oorspronkelijke plan is onder meer een bibliotheek toegevoegd, en ook moeten er aanvullende verkeersmaatregelen worden genomen.



Bouw

Nu het extra budget is goedgekeurd door de gemeenteraad kan worden begonnen met de bouw van de brede school en de aanleg van de extra infrastructuur en het naastgelegen voetbalveld. Het project moet over ruim een jaar klaar zijn, net voor de zomervakantie van 2018.



