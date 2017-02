Belgische bruinvis Boudewijn in Zeeland overleden

WILHELMINADORP - De in België aangespoelde bruinvis die donderdag naar een opvang in Wilhelminadorp werd gebracht, is daar in de loop van de nacht overleden. Het dier dat Boudewijn was gedoopt strandde woensdag zwaargewond en flink vermagerd in Bredene.

Eerste hulp

Medewerkers van het Boudewijn Seapark in Brugge hebben het dier eerste hulp verleend. Daarna werd de bruinvis vanuit België overgebracht naar de nieuwe zeezoogdierenopvang en onderzoekscentrum Seamarco in Wilhelminadorp.



Overlevingskansen

Voor hoofdverzorger Sander van der Heul is van het Boudewijn Seapark was het geen verrassing dat het dier het niet heeft gehaald. "Ik schatte zijn overlevingskansen al vrij laag in. Toch ben ik blij dat we geprobeerd hebben om hem te redden."



Eerste keer

Het transport naar Zeeland verliep goed, maar een paar uur nadat het dier bij Seamarco was aangekomen gaf hij de geest. De bruinvis was Boudewijn gedoopt omdat het de eerste keer was dat het gelijknamige dierenpark in Brugge een gestrand zeezoogdier eerste hulp heeft verleend.



Dode bruinvissen

Volgens Van der Heul komt het dan ook niet vaak voor dat er een levende bruinvis aanspoelt aan de Belgische kust. Wel spoelen ieder jaar enkele dode bruinvissen aan, dat gebeurde eerder deze week ook al bij de Belgische kustplaatsen De Panne en Koksijde.