OOST-SOUBURG - MOC'17 uit Bergen op Zoom heeft Ardian Lekaj uit Terneuzen aangesteld als trainer voor de rest van het seizoen. MOC'17 staat op de laatste plaats in de 1e klasse C van het zondagvoetbal.

Ontslag

MOC'17 ontsloeg vorige week trainer Natalino Storelli vanwege de slechte resultaten. De club won in vijftien duels slechts één keer.



Terneuzen

Lekaj was in Zeeland actief als trainer bij STEEN (2000-2004), Terneuzen (2004-2009 en 2013-2014) en Nieuwdorp (2011-2012). Ook was hij in België actief.



Debuut

Zondag 5 maart zal Lekaj debuteren als trainer bij MOC'17 in de uitwedstrijd tegen Beerse Boys.