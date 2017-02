Geen paniek na uitspraak minister over marinierskazerne

MIDDELBURG - De provincie gaat vandaag nog om opheldering vragen bij minister Hennis over uitspraken die ze donderdagavond deed over de bouw van de marinierskazerne in Vlissingen. De minister van Defensie zei toen tegen de Tweede Kamer dat de stekker nog steeds uit het project kan worden getrokken.

Stekker

Gedeputeerde Carla Schönknecht, die de marinierskazerne in haar portefeuille heeft, raakt niet in paniek van de uitspraken van minister Hennis. Tegen de statencommissie Bestuur zei ze vrijdagochtend: "Donderdag is er nog overleg geweest met een ambtelijke werkgroep van het ministerie. Daarin heeft het ministerie niets gezegd over dat de stekker er nog uitgetrokken kan worden."



Bekijk de uitspraak van minister Hennis in de onderstaande video (vanaf 27:30)

Offerte

Volgens haar is er geen reden tot paniek. Schönknecht vermoedt dat de uitspraken van de minister met iets anders te maken hebben. De aanbestedingsprocedure voor de kazerne is donderdag gestart. Bedrijven kunnen daarbij een offerte leveren voor welke prijs zij de kazerne kunnen bouwen.



Tactische zet

Ze kreeg bijval van VVD-fractievoorzitter Kees Bierens, die de uitspraken van minister Hennis ziet als een tactische zet: "Het is niet ongebruikelijk dat bij de start van een aanbestedingsprocedure een signaal wordt afgegeven. De uitspraken van de minister kunnen ook worden gezien als een signaal van de ministe aan de markt. Die moet met bouwplannen die worden ingediend scherp zijn op de kosten en de prijs van de marinierskazerne."

Verbazing

Statenlid Willem Willemse van 50PLUS sprak wel zijn verbazing uit over de gang van zaken: "Hoe is het mogelijk dat de minister nu nog kan zeggen dat de stekker mogelijk uit de marinierskazerne in Vlissingen wordt getrokken? De gronden zijn al aangekocht en de voorbereidingen zijn in volle gang!"



Goeie prijs

Daarop reageerde gedeputeerde Schönknecht: "De vraag die nu voorligt is of het gaat lukken om de marinierskazerne voor en goeie prijs te bouwen. Aan de contracten die wij als provincie hebben getekend, zal het niet liggen. Wij hebben onze zaken goed voor elkaar. Wel neem ik vandaag nog contact op met het ministerie om te achterhalen wat de minister nu precies heeft bedoeld met haar uitspraken."



