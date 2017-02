Zwin College herdenkt omgekomen scholier

OOSTBURG- Het Zwin College in Oostburg heeft een ruimte geopend waar scholieren bijeen kunnen komen om stil te staan bij het overlijden van hun mede scholier. Het gaat om de 17 jarige jongen die woensdagavond in Hoofdplaat om het leven is gekomen doordat hij knutselde met munitie.

'Niet te bevatten'

Hij volgde de opleiding Motorvoertuigen op Kaderniveau. Op de website van het Zwin College staat: "Techniek en in het bijzonder het sleutelen aan auto’s was zijn grote passie. Zijn toekomst als monteur in een autogarage had hij al uitgestippeld. Het is niet te bevatten dat hij deze droom niet kan verwezenlijken."



Ruimte ingericht

In de school is een ruimte ingericht, waar leerlingen, personeel en andere belangstellenden de jongen kunnen herdenken. Die ruimte is ook donderdagavond geopend. Verder hang bij de school de vlag halfstok.



Sterkte

"Een jong leven van 17 jaar is in de knop gebroken. Wij wensen de familie en vrienden heel veel sterkte met dit verlies", schrijft de school in het condoleancebericht op de site.

Explosie

De jongen was in de schuur aan het knutselen met de explosieven toen er een een explosie ontstond, gevolgd door een felle brand. Een familielid heeft de vlammen snel geblust, maar de jongen was al ernstig gewond geraakt door de vlammen. Hij overleed op de plek van het ongeluk.



