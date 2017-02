Deelnemers filmwedstrijd presenteren hun idee

VLISSINGEN - Van de twaalf kandidaten zijn er nog zeven nog in de race voor de jaarlijkse filmwedstrijd FilmstarZ. Uiteindelijk worden drie van hen uitgekozen die hun film komende zomer ook daadwerkelijk mogen maken.

Pitchronde

De nieuwe editie van de Zeeuwse filmwedstrijd is eerder deze maand in Vlissingen van start gegaan met de zogenoemde pitchronde. Daarvan heeft Stichting CAVAK, de organisatie achter de filmwedstrijd, nu een videoverslag op Facebook geplaatst.



Filmidee

De twaalf kandidaten presenteerden hun filmidee aan de jury. Die bestaat uit Rieks Soepenberg, Wietske de Klerk, Joël Duinkerke en Raimond van Soest. Die juryleden selecteerden Amber Bontekoe, Gianni Tahitu, Djordje Karadzic, Joran van Heest, Kees Vermeer, Reno Maenhout en team Gijs Suy &Jens Ingelse.



Scenario

De zeven overgebleven kandidaten gaan de komende twee maanden werken aan hun scenario. Dat doen ze onder begeleiding van jurylid, storyboardtekenaar en scenario-analist Raimond van Soest.



Gouden Zeester

Bij de vorige editie van Filmstarz kreeg de korte film 'Twee' van Eddie Bimmel uit Borssele de Gouden Zeester. Hij nam het toen op tegen Aron Verbogt uit Vlissingenen Christiaan de Jager uit Kloetinge.



