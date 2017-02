ZLM is opgelucht, schade door storm valt mee

GOES - Het aantal schademeldingen bij ZLM valt mee. Dat zegt Edwin Goetheer van de verzekeraar. In de ochtend zijn er zo'n 300 meldingen binnen gekomen. Vooral over omgewaaide schuttingen en weggewaaide dakpannen.

Enorme windstoten

"We zijn een beetje opgelucht. Want we waren van tevoren best bang vanwege de enorme windstoten. Maar het valt allemaal mee", aldus Goetheer. Er waren windstoten tot 130 kilometer per uur voorspeld.



'Ook vervelend'

Enkele grote schademeldingen zijn er wel. Zoals die van een omgewaaide boom op een tuinhuis in Goes of van een plat dak in Kloetinge waarvan de platen zijn losgekomen. "Maar over het algemeen zijn het wat kleinere schades", vervolgt Goetheer. "Gelukkig. Al zijn die natuurlijk ook vervelend voor de betrokkenen."

500 meldingen

Een schadebedrag eraan koppelen, vindt Goetheer nog lastig. "Ik schat dat we uitkomen op 500 a 600 meldingen in het totaal. Ik kan daar nu nog geen bedrag bij noemen. Maar het zal niet om een heel hoog bedrag gaan."

Brabant

Omdat de storm ook flink landinwaarts waaide, zijn er ook relatief veel meldingen uit Brabant en het binnenland van Zeeuws-Vlaanderen.



​10 miljoen

Landelijk is er al wel een eerste schatting van het schadebedrag. Het Verbond van Verzekeraars denkt dat de schade iets onder de 10 miljoen euro uitvalt. ​

