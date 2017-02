Nieuwe voorzitter voor HVV'24

Weggestemd

Pleunis is de opvolger van Jos de Kooning, die in oktober weggestemd werd door de leden van de club. Het was in die periode onrustig bij HVV'24. Eerst werd trainer Ralph Zegers ontslagen. Kort daarop moest De Kooning zelf vertrekken. In de tussentijd was Johnny van Goethem interim-voorzitter.



Handhaven

Pleunis was eerder voorzitter van STEEN in zijn woonplaats Sint-Jansteen. Ook was hij onder meer trainer van SDO'63 in Lamswaarde en jeugdtrainer bij Terneuzen. Pleunis hoopt dat HVV'24 zich dit seizoen kan handhaven in de 3e klasse van het zondagvoetbal. De club verlengde donderdag ook het contract van trainer Pieter Ongena. Daarnaast wil Pleunis zich inzetten voor het recreatieve voetbal binnen de club en wil hij zelf jeugdwedstrijden gaan fluiten.