Isabel Provoost geniet nog na bij Omroep Zeeland (video)

Kinderen aan de deur

De Middelburgse zangeres behaalde vorige week de tweede plaats bij talentenjacht The Voice of Holland. Maar ook al ging ze niet met de hoofdprijs naar huis, de tweede plaats leverde haar genoeg aandacht op: "Heel veel publiciteit, super lieve berichtjes, kinderen aan de deur, heel veel leuke dingen in ieder geval."



Groot compliment

De meest bijzondere reactie kwam volgens haar van de schrijver van het nummer Sweet Goodbyes, dat zij in een van de liveshows zong. Hij liet weten te vinden dat ze het erg mooi had gezongen en heel trots was. "Dat was voor mij een heel groot compliment", aldus Isabel.



Concert Vlissingen

Dat ze ineens een bekende Nederlander geworden is is natuurlijk wel even wennen voor de 17-jarige, maar ze kan er naar eigen zeggen goed mee omgaan omdat ze het allemaal leuk vindt om te doen. Zaterdag geeft Isabel Provoost samen met haar band een concert in het Arsenaaltheater in Vlissingen.



