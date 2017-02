Het zorgenlijstje van Zeeuws-Vlamingen vol zorg (video)

KOEWACHT - Waar de gemiddelde Nederlander zich meer druk maakt om klimaatverandering maken ze zich in Zeeuws-Vlaanderen vooral zorgen om zorgthema's. Uit een onderzoek in samenwerking met de NOS blijkt dat de Zeeuws-Vlaming nogal afwijkt als het gaat om thema's die zij belangrijk vinden in verkiezingstijd.

Normen en waarden

Uit de peiling blijkt dat de drie belangrijkste thema's voor Zeeuws-Vlamingen deze verkiezingstijd allemaal zorggerelateerd zijn. In de rest van Zeeland en Nederland staan normen en waarden op de eerste plaats.



Slecht gesteld in regio

Gerard Borgt (64) en Ton Paashuis (71) uit Koewacht zijn twee van de ruim duizend Zeeuwen die de enquête invulden. Ook zij plaatsten zorgthema's boven aan het prioriteitenlijstje. Ze vinden dat het slecht gesteld is met de zorg in de regio. Ze zijn nu nog kerngezond maar maken zich zorgen om wat er zal gebeuren wanneer zij zelf meer zorg nodig zullen hebben.

Vrijwilligerswerk

Ton Paashuis doet veel vrijwilligerswerk in de zorgsector, in het ziekenhuis in Terneuzen gaat ze met de koffiekar rond en in het verzorgingstehuis in Koewacht helpt ze ook regelmatig een handje mee met evenementen en zit ze in de cliëntenraad.



Veel veranderd

De afgelopen jaar heeft ze veel zien veranderen in de zorg. Volgens haar krijgen de mensen nog wel de zorg die ze nodig hebben, maar heeft het personeel nauwelijks nog tijd voor iets extra's en mag er daarom echt niet meer bezuinigd worden.