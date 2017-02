Carnaval in Zeeland: de optochten in een polonaise

OOST-SOUBURG - 't Is weer wagentjes kieke op meerdere plekken in onze provincie. Omroep Zeeland heeft de grootste carnavalsoptochten in Zeeland op een rijtje gezet.



Zaterdag 25 februari



Oud-Vossemeer (Gróót Pesóót)

12:49 Optocht vanaf Dorpshuis de Vossekuil



Vogelwaarde (Vogelpiekland)

13:00 Optocht door Vogelwaarde



Lewedorp ('t Kraaienist)

14:00 Optocht vanaf het Kerkplein



Koewacht

14:00 Optocht vanaf het voetbalveld



Clinge (Kriekedorp)

14:00 Optocht door Clinge



Philippine

14:00 optocht door Philippine



Kwaddendamme (De Pikpot)

14:00 Optocht vanaf Johan Frisostraat



Graauw (Djerkenland)

14:00 Optocht vanaf Oude Kaai



Aardenburg (Uulehat)

14:00 Optocht door Aardenburg



Sint Jansteen (Steen)

14:00 Optocht vanaf de Hoofdstraat



Sluiskil

14:00 optocht vanaf Minister Lelyplein



Westdorpe (De Koeters)

15:00 optocht vanaf De Baeckermat



Kloosterzande (Kloorianenland)

21:00 Verlichte optocht vanaf de Cloosterstraat

Zondag 26 februari



's-Heerenhoek (Paerehat)

13:30 Optocht door 's-Heerenhoek



Lamswaarde (Lamsorenland)

13:30 Carnavalsstoet door het dorp



Hulst (Vossestad)

14:00 Optocht door Hulst



Sas van Gent (Betekoppenstad)

14:00 Optocht vanaf het Suikerplein

Maandag 27 februari



Terhole (Loetzersland)

14:00 Optocht door Terhole



Dinsdag 28 februari



Kloosterzande (Kloorianenland)

13:30 Optocht door Kloosterzande



Mist in dit rijtje nog een (volwassenen)optocht in Zeeland? Laat het de redactie weten via nieuws@omroepzeeland.nl of stuur een app.