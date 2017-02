Tijdelijke opnamestop op afdeling Emergis

Maatregelen

Emergis heeft hygiënemaatregelen genomen toen aan het licht kwam dat een aantal cliënten besmet bleek. Om te voorkomen dat het virus verder verspreid wordt maken de besmette cliënten gebruik van een apart toilet, medewerkers en cliënten wassen de handen extra vaak en maken gebruik van handalcohol. Ze hebben allemaal hierover instructies gekregen.



6 maart

De situatie wordt maandag 6 maart opnieuw bekeken. Dan wordt ook of wordt besloten of de afdeling weer open kan.



Zeer besmettelijk

Het norovirus is een op zich onschuldig virus dat maag- en darmklachten veroorzaakt. Het is wel zeer besmettelijk waardoor in korte tijd heel veel mensen ziek kunnen worden. Ze hebben dan vooral last van diarree en braken. Bij de meesten is dat na een paar dagen vanzelf over. Bij oudere mensen kunnen de klachten langer aanhouden.