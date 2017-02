Verdriet en ontreddering op Zwin College na dood Justus (video)

OOSTBURG - In lokaal 153 in het Zwin College in Oostburg is een herdenkingsruimte ingericht voor Justus Pfaff. De 17-jarige VMBO-scholier kwam woensdag in Hoofdplaat om het leven toen hij knutselde met munitie. "De verslagenheid op school is groot", aldus directeur Frank Neefs.

Gereedschapskist

Klasgenoten hebben het lokaal ingericht. Ze hebben een soort altaar gemaakt. Met een foto van de jongen, zijn gereedschapskist, zijn werkschoenen, een motor en een modelmotor. Ook talloze rozen, kaarsen en briefjes zijn er te vinden. Met daarop teksten als "Rust zacht' en wensen van sterkte aan zijn ouders en oudere broer.



Gek van techniek

Justus zat in het laatste jaar VMBO van de opleiding motorvoertuigen en had de toezegging van zijn stageplaats gekregen dat hij bij die garage in Oostburg aan de slag kon na zijn examen. "Hij was een goede leerling, was altijd bezig met techniek. Dat was echt zijn passie. Waarom een zeventienjarige op deze wijze zijn leven moet verliezen, is niet te begrijpen", aldus Neefs.

Impact

De impact op school is groot, zegt Neefs. "Verdriet, ontreddering, het komt allemaal samen hier op school. Niet alleen van zijn klasgenoten, maar ook van andere scholieren. Met wie hij bijvoorbeeld vroeger gesport heeft. En ook bij de docenten. Sommige hebben hem jarenlang in de klas gehad. "



Ouders

Ook de ouders van Justus kwamen vrijdagmiddag langs. "Dat zal wel een heel moeilijk moment worden. Maar ik hoop dat de herdenkingsruimte hier laat zien dat we aan Justus denken en dat we allemaal bezig zijn met wat voor iets tragisch er met hem gebeurd is.