HULST - Op de Absdaalseweg in Hulst is zaterdagochtend vroeg een voetganger ernstig gewond geraakt. Rond 4.45 uur reed een automobilist het slachtoffer aan. De weg is afgezet tussen de Stelleweg en de Australiëweg.

Ernstig ongeval in #Hulst, Absdaalseweg. Auto-voetganger. Traumaheli is net geland. Weg afgezet. Gaat nog enkele uren duren. Later meer. — Politie_Zeeland (@Politie_Zeeland) 25 februari 2017

Traumahelikopter

Het is nog niet helemaal duidelijk wat er is gebeurd. De voetganger belandde in ieder geval via de voorkant van de auto op het wegdek. Ambulances en de traumahelikopter werden ter plekke geroepen om hulp te verlenen.



Onderzoek

De politie is nog druk bezig met een onderzoek.