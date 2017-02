Kerkhove verrast in kwalificatie Malaysian Open

Drie sets

Kerkhove, die zelf ongeplaatst is, was in drie sets te sterk. Liu won de eerste set met 6-4. Daarna trok Kerkhove de partij naar zich toe met 1-6 en 5-7. In de tweede kwalificatieronde ontmoet Kerkhove de Oostenrijkse Barbara Haas. Bij winst is Kerkhove zeker van deelname aan het hoofdtoernooi.



Opsteker

De winst was voor Kerkhove een mentale opsteker. Het was namelijk haar eerste overwinning van dit tennisjaar. Bij vier eerdere toernooien (waaronder de Australian Open en het WTA in Sint-Petersburg) werd Kerkhove telkens in de eerste ronde uitgeschakeld.