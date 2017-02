17-jarige verdachte nieuwjaarsrellen langer vast

VLISSINGEN - De 17-jarige jongen die afgelopen woensdag is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de nieuwjaarsrellen in Vlissingen blijft langer vast zitten. Dat heeft de kinderrechter bepaald.

In bewaring

De jongen wordt verdacht van onder meer het opblazen van brievenbussen. De schade daarvan wordt op zo'n 14.000 euro geschat. Hij is vrijdag verschenen voor de kinderrechter. Die heeft bepaald dat hij, zoals dat wordt genoemd, in bewaring wordt gesteld. Dat betekent dat hij nog maximaal 14 dagen kan worden vastgehouden.



