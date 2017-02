Marathonschaatser Mesu vijfde bij Grand Prix in Zweden

Massasprint

De wedstrijd over zestig kilometer eindigde in een massasprint omdat er tijdens de wedstrijd geen grote verschillen gemaakt konden worden. Rick Smit uit Kampen was de snelste voor Gary Hekman uit Gramsbergen en Simon Schouten uit Andijk. Klassementsleider Frank Vreugdenhil uit Eldersloo werd vierde, net voor Niels Mesu.



Reacties

"Het was een makkelijke wedstrijd en het was al vrij snel duidelijk dat het een massasprint zou worden. De wind is hier helemaal weggevallen", aldus Niels Mesu.



Zijn broer Erwin Mesu uit Middelburg eindigde op de 23e plaats. "Ik was weer een stuk sterker dan woensdag, maar het was tekort om echt weg te kunnen komen".



Negen punten

In het tussenklassement heeft Vreugdenhil negen punten voorsprong op Mesu. Zondag wordt de vijfde en laatste wedstrijd verreden, opnieuw in Falun. Niels Mesu blijft in de race voor de eindzege in het klassement. "Als ik win en Vreugdenhil wordt derde, win ik het klassement". Erwin Mesu staat dertiende in het tussenklassement.



Derde

Afgelopen woensdag werd Niels Mesu derde bij de derde wedstrijd van de KPN Grand Prix, ook in Zweden.