Sportgeneeskunde wordt specialisme bij ADRZ (video)

GOES - Een sportarts, een chirurg en een fysiotherapeut onder hetzelfde dak die je helpen bij je herstel. Dat gaat het Admiraal De Ruyter ziekenhuis in Goes geblesseerde sporters vanaf april bieden. Sportgeneeskunde wordt een specialisme bij het ADRZ en daar kunnen Zeeuwen met blessures volgens het ziekenhuis veel profijt van hebben.

Kwaliteit, service en snelheid

Het ADRZ gaat sportgeneeskunde professioneler aanpakken. Waar het ziekenhuis tot nu toe nog maar één keer per week een spreekuur met een niet-gespecialiseerde orthopeed had, start het nu met een heus sportmedisch instituut. "We kunnen de kwaliteit verhogen, omdat we van elkaars kennis gebruik maken", zegt orthopedisch Chirurg Jaap Luttjeboer van het ziekenhuis. "De service wordt beter omdat we geblesseerde sporters sneller kunnen zien. Dat komt doordat de afstand tussen de verschillende specialisten kleiner wordt. Kwaliteit, service en snelheid is dus wat we gaan bieden."

Samenwerking

Het bedrijf SportmedX heeft in andere delen van het land al ervaring met het aanbieden van sportgeneeskunde op deze manier en werkt samen met het ADRZ. Volgens Tom van Thiel van SportmedX is het ook de bedoeling om nauwe banden met sportclubs te onderhouden. "Dat kan zijn in de vorm van begeleiding op het veld en ondersteuning bij evenementen. Daar moet je dan met name aan denken."



Start

Begin april start de sportgeneeskunde bij het ADRZ. In eerste instantie zijn er drie sportartsen en twaalf fysiotherapeuten bij betrokken.