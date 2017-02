Van Goethem in de aanval in Omloop Het Nieuwsblad

GENT (BEL) - Wielrenner Brian van Goethem uit Philippine heeft zich goed laten in de Omloop Het Nieuwsblad, de officieuze opening van het wielerseizoen. De renner van Roompot-Nederlandse Loterij maakte in de Belgische klassieker deel uit van de vlucht van de dag.

Acht minuten

Vroeg in de koers sloot Van Goethem met Van Hecke, Teunissen en Howard aan bij de twee koplopers in de wedstrijd: Bagdonas en Jules. Het zestal kreeg de ruimte. De voorsprong liep op tot meer dan acht minuten. Met zijn mede-vluchter reed Van Goethem meer dan honderd kilometer voorop.

De kopgroep met @brianvg op de Haaghoek en vader Karel spoort zijn zoon nog eens aan #OHN pic.twitter.com/IsH9YxkuMi — Roompot NL Loterij (@TeamRoompot) February 25, 2017

Wereldkampioen Sagan

Pas in de finale van de wedstrijd werden de zes bijgehaald door wereldkampioen Sagan, Van Avermaet, Vanmarcke en Gougeard. Met nog dertig kilometer te rijden was het beste bij Van Goethem eraf en moest hij de anderen laten gaan.



Overwinning

Sagan, Vanmarcke en Van Avermaet kwamen op kop van de wedstrijd en moesten strijden om de overwinning. In de sprint viel de beslissing. Olympisch kampioen Van Avermaert versloeg in de straten van Gent wereldkampioen Sagan. Vanmarcke werd derde.



Missie geslaagd

Van Goethem werd uiteindelijk 43e op 2.59' van winnaar Van Avermaet. Hij was tevreden. "M'n missie is geslaagd. Ik voel me sterker dan de afgelopen jaren, maar ik weet dat ik niet sterk genoeg ben als de grote jongens losgaan."

Die ene dag dat je toch iets vaker naar het toilet moet voor de start. We gaan er weer aan beginnen! #openingsweekend #OHN #spanning — Brian van Goethem (@brianvg) February 25, 2017

Koeien op een mooie lentedag

Van Goethem had zijn zinnen gezet op een goede prestatie en daarom was hij best gespannen voor de start. "Het is net alsof de boer zijn koeien loslaat in het weiland op een mooie lentedag", aldus de Zeeuws-Vlaming.



Le Samyn

Komende woensdag doet Van Goethem mee aan de wedstrijd Le Samyn in Belgiƫ.