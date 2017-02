Oemoemenoe kansloos ten onder tegen The Bassets

SASSENHEIM - De rugbyers van Oemoemenoe hebben in de inhaalwedstrijd tegen The Bassets uit Sassenheim een flinke nederlaag moeten incasseren. Het duel tussen de nummers vijf en zes in de Lotto Kampioenspoule (ereklasse) eindigde na een 19-0 ruststand in een 31-7 overwinning voor de thuisploeg.

Achttien spelers

Oemoemenoe-coach Simon FitzGerald (foto) had de beschikking over een selectie van slechts achttien spelers. Door ziekte, blessures en werk moesten enkele spelers verstek laten gaan. The Bassets nam al vroeg in de wedstrijd de leiding door een try en een benutte conversie: 7-0. Via twee try's en een benutte conversie liep de thuisploeg verder uit naar een 19-0 voorsprong bij rust.



Conversie

Dankzij een try vlak na rust zette de thuisploeg een 24-0 tussenstand op het scorebord. The Bassets speelde sterk en breidde de voorsprong via een try en een benutte conversie verder uit: 31-0. Pas in de slotfase deed Oemoemenoe wat terug. Yedney America scoorde uit een try en Joey Luitwieler bracht met een benutte conversie de eindstand op het scorebord: 31-7.



Ranglijst

Door de nederlaag zakken de Middelburgers een plek op de ranglijst. Met nog zes wedstrijden te gaan staat Oemoemenoe nu op de zesde en laatste plaats in de Lotto Kampioenspoule.