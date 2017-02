Vijf keer elf voor de Vogelpiek (video)

Jubileum

Omdat het getal 11 een belangrijke rol speelt bij het vieren van carnaval is een 55-jarig jubileum extra bijzonder. De vereniging vierde de verjaardag natuurlijk ook al op 11 november, maar pakt ook deze carnaval nog groots uit. Gisteren was het al feest voor de kinderen in het dorp, maar het begon pas echt vandaag om 13.00 uur met de optocht onder leiding van Prins Lodewijk I en zijn Raad van Elf.



'Op au krent'

De vereniging werd in 1962 opgericht door een Limburger en in de loop der jaren werd de carnavalstraditie in Vogelwaarde steeds groter. Sinds 2009 staat er een feesttent in het dorp van 20 bij 40 meter onder het motto: "Beter bij ons in de tent dan thuis op au krent."



Mega Karnavalsbal

In Vogelwaarde is het feest natuurlijk nog niet zomaar voorbij. Zaterdagavond om 20.00 uur is er het Mega Karnavalsbal met muziek van DJ Bee, Rene Karst en the Festyboys. De minimum leeftijd is 14 jaar en om 04.00 uur gaat de muziek uit. Er worden in totaal zo'n 2500 jongeren verwacht.



