Huub van Noorden vierde in trail Gran Canaria

MELONERAS (SPA) - Huub van Noorden is in de zware Transgrancanaria Trail op het Spaanse eiland Gran Canaria vierde geworden. De atleet uit 's-Heer Abtskerke kwam over de streep na een wedstrijd die meer dan acht uur duurde.

Vierduizend hoogtemeters

Van Noorden kwam zeven minuten tekort voor een podiumplaats. De overwinning ging naar Sebastien Chaigneau, een 45-jarige trailloper uit Frankrijk. Chaigneau was zeventien minuten sneller dan Van Noorden. Tijdens de wedstrijd moest de atleten meer dan vierduizend hoogtemeters afleggen.



Leiding

Van Noorden liep in het begin van de wedstrijd aan de leiding, maar zakte daarna terug naar de zesde plaats. In de slotfase wist hij nog twee plaatsen te stijgen. Zijn officiƫle eindtijd was 8:10.30'.