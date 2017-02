Vlissinger aangehouden voor diefstal fiets

GOES - Een man van 21 uit Vlissingen is zaterdagmiddag aangehouden in Goes omdat hij van een jongen een fiets had gestolen. Hij ging er op de Lewestraat in Kloetinge met de fiets vandoor.

Bijna-aanrijdingen

Na de diefstal ging de man er op de fiets vandoor en veroorzaakte in Goes een aantal bijna-aanrijdingen. In de buurt van de Nobelweg zette hij de fiets neer op de parkeerplaats en ging er te voet vandoor voor de inmiddels aanwezige agenten. Ook hier moesten verschillende automobilisten flink in de remmen voor de overstekende man.



Bespuugd

Voor zijn aanhouding bespuugde hij een agent en probeerde een collega te slaan. De man is naar Torentijd gebracht en daar in verzekering gesteld. Zondag wordt hij over de zaak gehoord. De fiets is door de agenten meegenomen naar het bureau. De eigenaar van de fiets heeft aangifte gedaan.