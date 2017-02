Vandalen brengen nacht in cel door na vernielingen

OOST-SOUBURG - De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag vijf vandalen aangehouden in Oost-Souburg. De jongens verdacht van openlijke geweldpleging. De jongens zouden een bushokje hebben vernield en een 'te koop'-bord uit een tuin hebben getrokken.

Nachtje cel

Het bushokje werd rond 23,25 uur aan de Nieuwe Zuidbeekseweg in Vlissingen vernield. Agenten zagen de jongens uiteindelijk in de Kanaalstraat in Oost-Souburg op een bankje zitten. De jongens werden na een kort gesprek met de agenten aangehouden. Het gaat om een 16-jarige Middelburger, een 17-jarige jongen uit Oost-Souburg en één 17-jarige en twee 18-jarige jongens uit Vlissingen. De vijf jongens hebben de nacht in de cel doorgebracht. De politie wil de schade op het vijftal verhalen.